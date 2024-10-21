شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: جيش الاحتلال يهدم برج مراقبة وسياجًا محيطًا بموقع للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

إمدادات المياه النظيفة

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هدمت عمدًا يوم أمس الأحد، برج مراقبة وسياجًا محيطًا في موقع للأمم المتحدة في مروحين جنوب لبنان.وعدت "اليونيفيل" في بيان هذا الاعتداء انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكدة أنه يعرض سلامة وأمن حفظة السلام الأمميين للخطر، وأن جنود حفظ السلام لا يزالون في جميع مواقعهم.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان " اليونيفيل" يوم الأحد، إن الحرب الدائرة في لبنان أضرت بكيفية الحصول على إمدادات المياه النظيفة.



كما أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى خطورة تفشي مرض الكوليرا بسبب الافتقار لمياه الشرب النظيفة على طول الخط الأزرق بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، الذي يخضع لمراقبة اليونيفيل.

وجاء في بيان لليونيفيل: :نفدت المياه لدى قوات حفظ السلام في ميس جبيل، بعد أسابيع من عدم إعادة التزود بالمياه، كما أن هناك صعوبة في الوصول للمواقع بالقرب من الخط الأزرق".