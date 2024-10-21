شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. الصحة الفلسطينية توثق استشهاد 1047 من كوادرها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 1047 من كوادرها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت في الوقت ذاته، أن مستشفيات شمال القطاع المحاصرة غير قادرة على استقبال مزيد من الشهداء الجرحى، في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود. 42603 شهداء ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 380 على التوالي إلى 42603 شهداء، ونحو 99637 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 84 فلسطينيًا، وإصابة 158 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب 7 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم تتمكن انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.