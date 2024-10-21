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روسيا تدعو إلى تمثيل دائم للبرازيل والهند ودول إفريقيا بمجلس الأمن

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د ب أ - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تعتقد أن البرازيل والهند ودول إفريقيا، يجب أن تحصل على مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي لضمان تمثيل الأغلبية العالمية.
وأوضح "لافروف" أنه كان من المفترض منذ فترة طويلة أن يكون لبلدان مثل الهند والبرازيل، وكذلك لممثلين عن أفريقيا، مقاعد دائمة في مجلس الأمن. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

تمثيل الأغلبية العالمية في مجلس الأمن

وأكد أن هذا ضروري لضمان التمثيل، تمثيل الأغلبية العالمية، لافتا إلى أن توسيع الهيئة المركزية للأمم المتحدة على حساب دول الناتو والاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.
كما ذكر نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين في وقت سابق، أن موسكو ترى أنه من المهم التوصل إلى إجماع بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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