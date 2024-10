شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو إلى تمثيل دائم للبرازيل والهند ودول إفريقيا بمجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

برئاسة #ولي_العهد.. #مجلس_الوزراء يشدد على ما دعت إليه المملكة من أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز مصداقيته واستجابته#اليوم

للتفاصيل | https://t.co/yHoYBB7Ernpic.twitter.com/uA1RiCDd1B — صحيفة اليوم (@alyaum) October 1, 2024

تمثيل الأغلبية العالمية في مجلس الأمن

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تعتقد أن البرازيل والهند ودول إفريقيا، يجب أن تحصل على مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي لضمان تمثيل الأغلبية العالمية.وأوضح "لافروف" أنه كان من المفترض منذ فترة طويلة أن يكون لبلدان مثل الهند والبرازيل، وكذلك لممثلين عن أفريقيا، مقاعد دائمة في مجلس الأمن. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكد أن هذا ضروري لضمان التمثيل، تمثيل الأغلبية العالمية، لافتا إلى أن توسيع الهيئة المركزية للأمم المتحدة على حساب دول الناتو والاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.كما ذكر نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين في وقت سابق، أن موسكو ترى أنه من المهم التوصل إلى إجماع بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي.