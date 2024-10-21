شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا.. مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار بجامعة ولاية ألباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار بجامعة ولاية ألباني في جورجيا، حسبما قال مسؤول بالجامعة.

وقال الرئيس المؤقت للجامعة لورانس إم دريك الثاني، إن إطلاق النار وقع ليلة السبت في الحرم الشرقي للجامعة في ألباني، وفقًا لقناة "واجا-تي في".

وأضاف أن مكتب التحقيقات بجورجيا يقود التحقيق. 6 آلاف طالب وقال دريك في بيان اليوم الأحد: "كما هو الحال دائمًا، فإن سلامة وأمن طلابنا بجامعة ولاية ألباني وأعضاء هيئة التدريس والموظفين هي الأولوية الأولى لهذه المؤسسة".

وقال مايكل فاولر الطبيب الشرعي في مقاطعة دوغريتي لقناة "والب تي في" إن شابا عمره 19 عامًا من أتلانتا، توفي في مستشفى فيبي بوتني التذكاري في ألباني.

وتضم جامعة ألباني 6 آلاف طالب.