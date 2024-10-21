شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار أوسكار يضرب جزر البهاما ويتجه نحو كوبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الإعصار أوسكار إلى اليابسة في وقت مبكر من، اليوم الأحد، في جنوب شرقى جزر البهاما وكان متجها نحو كوبا، وهي جزيرة محاصرة مؤخرا بسبب انقطاع التيار الكهربائي الهائل.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في ميامي أن مركز العاصفة وصل إلى جزيرة إناجوا الكبرى.

ومن المتوقع أن ينتج عنه عاصفة خطيرة يمكن أن تترجم إلى فيضانات ساحلية كبيرة هناك وفي مناطق أخرى من جنوب شرقى جزر البهاما. هطول أمطار

من المتوقع هطول أمطار من بوصتين إلى أربع بوصات. وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار من خمس إلى 10 بوصات في جميع أنحاء شرقى كوبا حتى يوم الثلاثاء، مع وصول بعض المواقع المعزولة إلى 15 بوصة.

وتشكل أوسكار أمس السبت قبالة سواحل جزر البهاما وتجاوز جزر تركس وكايكوس إلى الجنوب. ووصف المركز الوطني للأعاصير في وقت سابق العاصفة بأنها "محدودة"، لكن تحذيرات من الأعاصير كانت سارية يوم الأحد في جنوب شرقى جزر البهاما وأجزاء من كوبا.

وقبل ساعات تشكلت العاصفة الاستوائية نادين قبالة الساحل الجنوبي للمكسيك على البحر الكاريبي. وتدهورت إلى منخفض استوائي أثناء تحركها فوق الأرض.

