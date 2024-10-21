شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أيام دون إصابات جديدة.. رواندا تعلن السيطرة على فيروس ماربورج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة الرواندي إن فيروس ماربورج لا ينتشر في البلاد، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات أو وفيات جديدة خلال الأيام الستة الماضية.

وقال وزير الصحة سابين نسانزيمانا للصحفيين في كيجالي عاصمة رواندا: ليس لدينا انتشار مجتمعي للفيروس، وجميع حالات الإصابة الإيجابية جاءت من قائمة المخالطين المعروفين لأشخاص مصابين بالفيروس. وقف تفشي المرض ويُعد تحديد وعزل الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس أمر أساسي لوقف تفشي الحمى النزفية الفيروسية مثل فيروس ماربورج.

ووثقت رواندا 1146 حالة لمخالطين.

وكان نسانزيمانا يتحدث إلى جانب تيدروس أدهانوم جيبيريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي أشاد بجهود رواندا لوقف تفشي المرض الشبيه بالإيبولا.

وقال تيدروس: "أستطيع أن أرى أن تفشي المرض يجري التعامل معه تحت قيادة قوية، لكننا نتعامل مع أحد أخطر الفيروسات في العالم، لذا فالاستمرار في اليقظة أمر ضروري".

وأعلنت رواندا تفشي المرض في 27 سبتمبر الماضي، وسجلت حتى الآن 15 حالة وفاة.

وأكدت السلطات الصحية شفاء 44 حالة، ولم يتبق سوى 3 حالات نشطة، وفقًا لإحصاءات رسمية.