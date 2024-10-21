شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربي.. الإعصار أوسكار يصل إلى اليابسة في شرق كوبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الإعصار أوسكار مساء الأحد إلى اليابسة في شرق كوبا، الجزيرة التي تعاني انقطاعًا واسعًا في التيار الكهربائي، بعد أن ضرب جنوب شرقي جزر الباهاما.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، إن مركز العاصفة وصل إلى محافظة جوانتانامو الكوبية، بالقرب من مدينة باراكو مساء الأحد.

وبلغت سرعة الرياح القصوى المستدامة قرابة 130 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار عبر شرقي كوبا ليل الأحد وصباح يوم الاثنين.

ارتفاع في مستوى البحر

وتوقع خبراء الأرصاد هطول من 2ر15 إلى 5ر30 سنتيمتر من الأمطار في شرق كوبا حتى صباح يوم الأربعاء، مع توقع أن تشهد بعض المواقع المعزولة هطولًا يصل إلى 72ر45 سنتيمتر.

ومن المتوقع أيضًا حدوث ارتفاع في مستوى البحر يصل إلى 91ر0 متر في بعض المناطق على الساحل الشمالي لكوبا.



ومن المتوقع أن يضعف الإعصار أوسكار فوق شرق كوبا قبل أن ينتقل إلى الشمال الشرقي ويقترب من جزر الباهاما الوسطى يوم الثلاثاء، وفقًا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

مركز الإعصار

وكان مركز الإعصار يقع على بعد نحو 10 كيلومترات شرق - جنوب شرق باراكو، أو نحو 80 كيلو متر شرق-شمال شرق جوانتانامو.

وكانت العاصفة تتحرك في اتجاه الغرب - الجنوب الغربي بسرعة 11 كيلومترًا في الساعة.

ووصل أوسكار إلى جزيرة جريت إناجوا في جزر الباهاما في وقت مبكر من صباح الأحد، وكان من المتوقع أن ينتج عنه ارتفاع خطير في مستوى البحر، ما قد يؤدي إلى فيضانات ساحلية كبيرة هناك وفي مناطق أخرى من جنوب شرقي جزر الباهاما.

ويأتي وصول الإعصار في الوقت الذي تحاول فيه كوبا التعافي من أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي منذ عامين على الأقل، والذي ترك الملايين دون كهرباء لمدة يومين الأسبوع الماضي، واستعادت بعض خدمات الكهرباء يوم السبت.