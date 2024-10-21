شكرا لقرائتكم خبر عن متجهًا نحو كوبا.. الإعصار "أوسكار" يضرب جزر البهاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الإعصار "أوسكار" إلى اليابسة يوم الأحد، في جنوب شرق جزر البهاما وكان متجهًا نحو كوبا.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في ميامي، أن مركز العاصفة وصل إلى جزيرة إناجوا الكبرى، ومن المتوقع أن ينتج عنه فيضانات ساحلية في المنطقة.

وقبل ساعات تشكلت العاصفة الاستوائية "نادين" قبالة الساحل الجنوبي للمكسيك على البحر الكاريبي. 80 ميلًا في الساعة وأصدرت حكومة جزر البهاما تحذيرا من إعصار لجزر توركس وكايكوس وهى عبارة عن أرخبيل بمنطقة الكاريبى وجنوب شرقى جزر البهاما.

كما أصدرت حكومة كوبا حالة التأهب من الإعصار لأقاليم جوانتانامو وهولجين ولاس توناس.

وبلغت أقصى سرعة رياح الإعصار 80 ميلًا في الساعة "130 كيلومترًا / ساعة" مع رياح عاتية أعلى من ذلك.

وكان مركز الإعصار يقع على مسافة نحو 165 ميلًا "260 كيلومترًا" جنوب شرق جزر البهاما، ونحو 470 ميلا "755 كيلومترًا" شرق كاماجوي بكوبا.