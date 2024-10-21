هيئة الأفلام تعلن عن موعد إقامة ملتقى النقد السينمائي في الأحساء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - أعلنت هيئة الأفلام عن إطلاق ملتقى النقد السينمائي في الأحساء، يوم 25 من أكتوبر الحالي، وذلك ضمن ملتقيات النقد السينمائي لعام 2024. وسيُقام الملتقى ليكون منصة للتبادل الثقافي ولتحفيز الحركة النقدية والاستطلاعية في مجال السينما وإثراء المعرفة السينمائية، كما يتيح فرصة مميزة لإعادة تشكيل تجربة مشاهدة الفيلم للمتلقي، من خلال العروض وحلقات النقاش والندوات والأركان الإثرائية.

فعاليات ملتقى النقد السينمائي في الأحساء

يتضمن الملتقى مجموعة من الندوات الحوارية والعروض التقديمية يقدمها مجموعة من النقاد والمهتمين بمجال صناعة الأفلام، أبرزها: "فتش عن الناقد: تجارب وشهادات عن ممارسة النقد والبحث عن الصوت الخاص"، "السينما دفاعاً عن الخيال"، "النقد السينمائي في عصر مواقع التواصل الاجتماعي"، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة، والأنشطة التدريبية، وأركان لأنشطة ثقافية.

ويقدم ملتقى النقد السينمائي في الأحساء فرصةً لكل هواة ونقاد السينما للالتقاء والاستفادة من التجارب المشتركة، في حدث ثقافي مميز محوره الشاشة الكبيرة.

للمزيد من الأخبار مؤتمر النقد السينمائي في الرياض بعد خمسة ملتقيات تمهيدية في مدن سعودية مختلفة

إقامة ملتقى للنقد السينمائي بـ الرياض

يُذكر أن هيئة الأفلام أطلقت سلسلة الملتقيات لهذا العام عبرالذي أُقيم في حائل 27 من سبتمبر الماضي، وستُختتم الملتقيات بمؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض الذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2024.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على دعم وتعزيز الحراك السينمائي في المملكة والمنطقة، وصناعة منصات تجمع المبدعين والرواد بالهواة والمهتمين للارتقاء بالوسط السينمائي السعودي وتطويره.

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