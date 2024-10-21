جوري بكر تعلن طلاقها للمرة الثانية: النصيب انتهى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:54 مساءً - بعد ساعات قليلة من الاحتفال مع جمهورها بيوم ميلادها، أعلنت الفنانة جوري بكر، رسميًا، عن طلاقها للمرة الثانية، مؤكدة أنها تكتمت على الخبر لمدة 3 أشهر، وقررت إعلانه قبل أيام قليلة من انتهاء العدة الشرعية.

جوري بكر قالت خلال تصريحات تلفزيونية أن الانفصال حدث رسميا يوم 15 أغسطس الماضي، لكنها فضلت الانتظار حتى الوقت المناسب للإعلان عن هذا القرار، وبررت الطلاق للمرة الثانية مؤكدة أن الخلافات المستمرة بينهما كانت السبب وراء هذا الانفصال.

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وقالت: واجهت مشاكل مع زوجي لم نتمكن من حلها، وتم الطلاق رسميًا منذ ثلاثة أشهر، ولكنني لم أعلن عنه على السوشيال ميديا.. في النهاية، النصيب انتهى بيننا.

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وأعربت جوري بكر عن احترامها الكبير لزوجها السابق، مشيرة إلى أنه سيبقى دائمًا والد ابنها الذي يكن له حبًا كبيرًا.

وقالت: حتى الآن انتهى النصيب بيننا، لكنني أكن له كل الاحترام، وهو والد ابني الذي يحبه جدًا، وابني يبادله هذا الحب أيضًا.

وأضافت أنها شارفت على إنهاء فترة العدة، وأكدت جوري بكر شكرها لله على ما حدث، مشيرة إلى أن كل شيء يحدث بتقدير إلهي.

يذكر أن جوري بكر سبق أن أعلنت انفصالها عن زوجها في وقت سابق، ولكن سرعان ما تصالح الثنائي وعادت إلى زوجها آنذاك، ونشرت صورة لهما عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليها قائلة: “تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو ابني، وأتمنى أن يدعو لنا بالسعادة والبركة”.

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