هذا ما قاله محمد القس بعد انتهاء تصوير مسلسل برغم القانون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - نجح مسلسل "برغم القانون" في جذب أنظار محبي الدراما نحو أحداثه المليئة بالتشويق والإثارة، مما ساهم في تصدر العمل لـ ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

وشارك في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم وهم إيمان العاصي، محمد القس، رحاب الجمل، صبري فواز، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز وآخرون. والعمل من إخراج شادي عبد السلام ، ومن تأليف ريمون مقار ونجلاء الحديني.

رسالة خاصةً من محمد القس للمشاركين في العمل

من جانبه أعلن الفنان محمد القس عن انتهاء تصوير مشاهد المسلسل بأكملها بعد رحلة طويلة وشاقة في أكثر من مكان، وذلك من خلال منشور طويل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ومن خلاله وجه رسالة شكر لكل زملائه الفنانين المشاركين في هذا المسلسل سواء الذين ظهر معهم في مشاهد أو الآخرين الذين لم يظهر معهم في أي مشهد، كما أثنى أيضاً على ردود الفعل التي تلقاها سواء من قبل الجمهور أو النقاد والتي جاءت جميعها مشيدة بأدائه القوي لشخصية " أكرم- أحمد" والتي قدمها بكل براعة رغم الشر الكامن بداخلها.





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مسلسل "برغم القانون"

تقع أحداث مسلسل "برغم القانون" في إطار درامي، حول "ليلى" التي تعمل بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى والذي يلعب دوره الفنان محمد القس ومع مرور الوقت تكتشف أنه خدعها لأنه انتحل شخصية غير شخصيته الحقيقية وهي "أحمد"، عقب ذلك تتوالى الأحداث في ظل محاولة "ليلى" لمعرفة سر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

والعمل يجمع عدداً من النجوم بجانب محمد القس وإيمان العاصي، منهم وليد فواز، محمد محمود عبدالعزيز، هاني عادل، رحاب الجمل، فرح يوسف، وآخرون. والعمل من إخراج شادي عبدالسلام، وتأليف ريمون مقار.

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