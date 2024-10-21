داليا مصطفى تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل دورها في روج أسود

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - تخوض الفنان داليا مصطفى تجربةً دراميةً جديدةً، من خلال عمل يحمل اسم "روج أسود"، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتشارك "داليا" بطولة العمل بجانب عدد آخر من الفنانين وهم: رانيا يوسف، مي سليم، لقاءالخميسي، فرح الزاهد، غادة طعت، مهند حسن ،كريم العمري، عابد عناني، محمدالدسوقي ويأتي العمل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

هكذا ستظهر داليا مصطفى في مسلسل "روج أسود"

موقع "الخليج 365" تواصل مع النجمة داليا مصطفى لمعرفة تفاصيل الدور الذي سوف تظهر به خلال أحداث هذا المسلسل، قائلة إن الشخصية التي سوف تظهر بها خلال أحداث مسلسل "روج أسود" لسيدة تدعى "ليلى" وهي كانت متزوجةً من شخص ربطته بها علاقة عاطفية قوية، مكملة: "كانت متجوزة من واحد وبيحبو بعض جداً".

وأشارت "داليا" أنه مع بداية عرض حلقات المسلسل سوف تظهر في محكمة الأسرة وهي في لحظة انفصالها عن زوجها، وخلال الأحداث وعرض حلقاتها سوف يتضح سبب ما حدث.

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قصة المسلسل

أما عن القصة أو الإطار الدرامي الذي تدور حوله قصة المسلسل، أوضحت النجمة داليا مصطفى، أن قصة العمل تُسلط الضوء على معاناة سيدة مطلقة، وما يكمن بداخلها من مشاعر عدم إحساسها بالأمان مع زوج كانت تحبه بصورة كبيرة.. مضيفة: "كانت بتحبه حب عمرها".



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مشاركة درامية سابقة

جدير بالذكر، أن آخر المشاركات الدرامية للفنانة داليا مصطفى كانت من خلال مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عُرض في موسم رمضان 2023. والذي قدمت خلال أحداثه شخصية "عاليا" والتي تقمصتها ببراعة شديدة، وشاركها بطولة العمل عدد آخر من النجوم وهم ياسر جلال، مي عمر، مراد مكرم، بسنت شوقي، وآخرون، والعمل من تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.



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