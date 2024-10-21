نجمات الفن يتجهن إلى الغناء وآخرهن رانيا يوسف وأميرة أديب

قرر عدد كبير من النجمات خوض تجربة جديدة على الساحة الفنية، و اتجهت النجمات إلى الغناء وتصوير عدد من الكليبات، وكان آخرهن الفنانة رانيا يوسف و الفنانة أميرة أديب، وفي السطور التالية سوف نذكر أبرز تلك النجمات اللاتي قدمن أغنيات حققت مشاهدات كثيرة منذ طرحها.

رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف خاضت تجربة الغناء للمرة الأولى، من خلال أحد الكليبات المصورة التي كانت من إخراج بتول عرفة، وتأليف سمير طارق وتوزيع تيام طارق وألحان محمد مصطفى، وظهرت رانيا يوسف فيها بشكل مختلف ومفاجئ للجمهور.

أيتن عامر

خاضت تجربة الغناء في بداية عام 2022، بأغنية “بناقص”، وقررت التعاون مرة أخرى، من خلال طرح اغنية تحمل اسم “خطافة الرجالة ومؤخرا طرحت اعنية جديدة بعنوان “إفراج” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وهى الأغنية صاحبت البوستر التي ظهرت خلاله بملابس السجن ولاقى ردود أفعال واسعة على السوشيال وتساءلوا عن نوعية العمل الفني.

بشرى

وخاضت بشرى تجربة الغناء بعد التمثيل حيث كانت بداية معرفة الجمهور بها من خلال عدة أعمال تمثيلية لتخوض تجربة الغناء بعد هذه الأعمال بأغنية “تبات ونبات”، مع الفنان محمود العسيلى وقامت بطرح اكثر من البوم وعدد من الاغاني السنجل، وحققت نجاحا مقبول في مجال الغناء ومازالت تسير بنفس الخطى في الغناء جنبا إلى جنب مع التمثيل.

هبة مجدى

اتجهت هبة مجدى للغناء من خلال إنتاج أولى أغنياتها بعنوان أسلوب حياة، عام 2015، تعاونت خلالها مع الشاعر أحمد علاء، والملحن عبدالرحمن شوقي لكنها تركز أكثر في التمثيل الذى خطف معظم وقتها.

ياسمين رئيس

خاضت تجربة الغناء وحققت نجاحا مدويا، وخاصة في ديو أجرته مع مؤدى المهرجانات حسن شاكوش بأغنية ” افتحى شباك ” لكنها ابتعدت عن الغناء نظرا لاهتمامها بالتمثيل.

ليلى أحمد زاهر

وكانت للممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر تجربة غنائية أيضاً وذلك من خلال فيديو كليب طرحته في العام الماضي ، 2023 تحت اسم كلمة أخيرة من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسلام زكي.

دنيا سمير غانم

خاضت دنيا تجربة الغناء من خلال طرح ألبوم كامل به باقة من الأغاني المتنوعة التي قدمتها ويحمل اسم قصة شتا وذلك في عام 2013، وحقق هذا الألبوم نجاحا كبيرا، كما كشف عن الموهبة الغنائية التي تمتلكها الفنانة دنيا سمير غانم.

يسرا

وطرحت الفنانة يسرا أغنية تحمل اسم «حب» منذ سنوات كثيرة وقدمتها مصورة، وكانت آخر أغنية قدمتها إلى جانب المطرب أبو عام 2017 والتي حملت اسم «3 دقات»، بجانب تجاربها السابقة في الكلبات مثل “جت الحرارة” و”روح للناس ياحب”.

سمية الخشاب

وكان للفنانة سمية الخشاب نصيب في تقديم بعض الأغاني والكليبات، حيث طرحت في بداية مشوارها الفني فيديو كليب وأغنية «عايزاك كدة» من كلمات محمد رفاعي وألحان أيمن محسب، كما طرحت أغنية «قلبي يا ناس» عام 2018 من كلمات هشام صادق وألحان سوكا وتوزيع فيدو وميكس ماستر محمد عباس.

وقدمت أغنية أخرى عام 2019، تحمل اسم «بتستقوى» من ألحانها وكلمات هشام صادق وإخراج جميل جميل المغازي وتوزيع محمد عباس، وطرحت بعدها مجموعة أخرى من الأغاني.

بوابة الأهرام