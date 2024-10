كلوي كارداشيان نظمت حفلاً تنكريا لعائلتها: الأزياء سنو وايت وهيكل عظمي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات ليلة القديسين، التي دائماً يهتم بها المشاهير وصناع المحتوى، وتحديداً عائلة "كارداشيان" التي لا تترك احتفالاً إلا وقد خرجت بتقليع جديد، أو ارتدوا أزياءً مُلفتة، وخارجة عن المألوف، تتماشى مع طبيعة ليلة القديسين، ها وقد بدأت تلك الاحتفالات مبكراً، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كلوي كارداشيان، التي نظمت احتفالاً صغيراً في منزلها لأطفالها استقبالاً ليوم الهالوين، المقرر 31 أكتوبر.

كلوي كارداشيان بزي هيكل عظمي في الهالوين

في يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، شاركت كلوي كارداشيان عدة لقطات على خاصية "القصص" بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، كما نشرتها أيضاً على سناب شات، وكانت الصور خاصة باحتفال ليلة القديسين الذي اعتادت أن تنظمه كل عام لأطفال العائلة.

في إحدى اللقطات، حملت كلوي، البالغة من العمر 40 عاماً، طفلها الأصغر تاتوم، البالغ من العمر عامين، بينما كانت تمسك بيد ابنتها ترو البالغة من العمر 6 سنوات، وارتدى الثلاثي ملابس رائعة مستوحاة من الهيكل العظمي. وعلقت قائلة: "تعالوا داخل حفل ليلة القديسين الذي نظمته لأطفالي وأبناء أخواتي لعام 2024".

ونشرت عدة صور أوضحت تفاصيل الحفل الذي نظمته في حديقة منزلها، من بالونات وألعاب، وصلصال للأطفال وفقرات ترفيهية.

ونشرت صورة أخرى تعطي لمحة عن الحلويات التي أعدتها، والمستوحاة من ليلة القديسين، بينما أظهرت لقطة كلوي وهي ترتدي زياً هيكلياً متطابقاً مع ابن أختها كيم كارداشيان، وهو باسالم ويست، 5 سنوات، ووالدتها كريس جينر، التي كانت ترتدي ملابسها زي سنو وايت.



لمتابعة المزيد: كلوي كارداشيان تحتفل بذكرى ميلاد ابنها الأولى.. شاهدوا الصور

كلوي كارداشيان مع أبنائها على السوشيال ميديا

https://www.instagram.com/p/C5zk6jdrilu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5zk6jdrilu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5zk6jdrilu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

دائماً ما تشارك نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان صورها مع ابنها وابنتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر مدى حبها وفخرها بهما.

وعلى الرغم من انشغالها بأعمالها الشخصية كعارضة أزياء وسيدة أعمال، إلا أنها حريصة أن توازن بين حياتها العملية وحياتها الشخصية، وأن توثق أبرز اللحظات التي تقضيها مع أطفالها وعائلتها، سواء كانت متعلقة بمناسبات خاصة أو مقتطفات من حياتهم اليومية، كما تحرص دائماً أن توفر لأولادها مناخاً معتدلاً وسوياً لا يشعرهما بانفصالها عن والدهما.

وكانت قد نشرت كلوي كارداشيان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، هذا العام، صورة مع ابنها تاتوم- الذي تتشاركه مع حبيبها السابق لاعب كرة السلة تريستان تومسون، والذي أنجبته من أمّ بديلة- وهي تحتضنه، وجالسين في طائرة خاصة. وعلقت على الصورة التي حظيت بمئات التعليقات والإعجاب: «أنا وطفلي».

https://www.instagram.com/p/C5w6OiJx1n9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5w6OiJx1n9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5w6OiJx1n9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بالإضافة إلى تاتوم، شاركت كارداشيان يوم 12 أبريل 2024، صورتين لابنتها ترو، البالغة من العمر 6 سنوات، عبر قصص إنستغرام الخاصة بها، توثيقاً ليوم ميلادها، وأرفقت المشاركة بتحية مطولة لها، كتبت فيها: «طفلتي تبلغ السادسة من عمرها اليوم.. عزيزتي، السخيفة ولكن الجادة، الحساسة ولكن القوية، الطيبة، الجميلة، والمحبة الصغيرة». وتابعت: «لقد غيرت حياتي إلى الأبد وأنا أحب كل جزء منك. ابتسامتك، ضحكتك، الجرأة، استقلاليتك (على الرغم من أن ذلك يجعلني أبكي أيضاً من الداخل) بالطريقة التي تحبينها. أنتِ حبي».

قد ترغبين في معرفة: كيم وكلوي كارداشيان تصلان إلى مومباي لحضور زفاف أنانت أمباني

حياة كلوي كارداشيان

كلوي كارداشيان، هي شخصية إعلامية واجتماعية أمريكية، من مواليد لوس أنجلوس في يونيو 1984. أخذت شهرتها ضمن شهرة عائلة كارداشيان، من خلال مشاركتها مع عائلتها في مسلسل تلفزيون الواقع مواكبة عائلة كارداشيان Keeping Up with the Kardashians من عام 2007 إلى عام 2021.

تزوجت من لاعب كرة السلة لامار أودوم، عام 2009، وانفصلت عنه 2016، وفي هذه الفترة لعبا دور البطولة في المسلسل التلفزيوني الواقعي كولي ولامار Khloé & Lamar.

بعدها ارتبطت بلاعب كرة السلة تريستان طومسون عام 2016، وأنجبت منه ترو طومسون، في 12 أبريل 2018، وتاتوم في 28 يوليو 2022، وخلال هذه الفترة انفصلا وعادا أكثر من مرة.



للمزيد من الأخبار: كيم كارداشيان تصف ابنتها «نورث» بلقب «مصممة العام» لهذا السبب



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»