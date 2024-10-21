نقطه سوده يعيد ناهد رشدي مرة أخرى بعد وفاتها.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:54 مساءً - سجل مسلسل "نقطة سوده" عودة الفنانة ناهد رشدي إلى الشاشة مرة أخرى بعد رحيلها، حيث تصدرت ملصقات المسلسل، مع الراحل أشرف عبد الغفور، والمقرر عرضه عبر قناة "إم بي سي"، ومنصة "شاهد" ابتداءً من 5 نوفمبر المقبل.

ناهد رشدي تتصدر أفيشات مسلسل "نقطة سوده"

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أبطال مسلسل "نقطة سوده"

وفاة ناهد رشدي

أصدرت الشركة المنتجةالملصقات الدعائية، الذي يضم عدداً من النجوم، وقد تصدر الراحلان ناهد رشدي وأشرف عبد الغفور الأفيشات، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية زوجة الفنان أحمد بدير ووالدة الفنان أحمد مجدي، وتحاول طوال الوقت المحافظة على المنزل من الأزمات والمشاكل التي يتعرض لها.يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد مجدي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، أحمد بدير، هدى الإتربي، سماح أنور، أشرف عبدالغفور،، أحمد عزمي، مريم الخشت، سماح السعيد، مؤمن نور، مي صالح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.رحلت الفنانةعن الحياة بعد رحلة طويلة مع المرض خاضتها، سجل فيها انتصاره عليها في النهاية؛ لتعلن ابنتها وزوجها خبر وفاتها يوم السبت 14 سبتمبر الماضي، عن عمرٍ ناهز الـ 68 عاماً.

وكان آخر ظهور لها في مسلسل "الصندوق" الذي عُرض عام 2023، من تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبد المنعم، وشارك في بطولته أحمد داش، هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وكريم سرور، مع ظهور ضيوف شرف مثل ريهام عبدالغفور. كما شاركت في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، الذي ضم في بطولته كلا من النجمين أحمد السعدني وأحمد فهمي.

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