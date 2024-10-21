داليا مصطفى ترد على المتنمرين عليها بعد إصابتها بمرض السكر... وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - حرصت النجمة داليا مصطفى على تقديم الدعم النفسي للمصابات بسرطان الثدي، وتكشف لـ"ET بالعربي" عن مرحلة التنمر التي تعرضت لها بعد إعلان إصابتها بمرض السكري.

داليا مصطفى ترد على المتنمرين عليها بعد إعلان إصابتها بمرض السكر

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

تحدثت الفنانة داليا مصطفى من خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي" عن السيدات المصابات بمرض السكري وسرطان الثدي، مقدمة لهن الدعم والنصائح، كما روت تفاصيل تجربتها مع المرض، حيث قالت: "أنا مريت بتجارب مؤلمة سكري كان صعباً"، وأكملت: "بدأت أحاول أفهم، وأدركت وقتها أن الداعم الوحيد لأي سيدة هو نفسها، ولا الصاحب ولا الزوج ولا الأم، أنتِ الداعم الوحيد لنفسك"، وبعد زيارتها لمستشفى "بهية" قدمتنصائح لمصابات سرطان الثدي، قائلة: "أول ما تصحي من النوم لابد من ممارسة بعض التمارين، وسماع أغانٍ مفرحة، وقراءة كتاب عن التنمية البشرية، وتمارسين تمارين التأمل".

وعن أسباب إصابتها بمرض السكري أوضحت: "الخذلان والأسى والسيطرة، حاولت أتنازل وأني أبقى مسيطرة ومركزة على كل حاجة، وبطلت أتوقع أي حاجة من أي حد، والخذلان مرض يسبب أمراضاً غير طبيعية، وأحاول كل يوم الصبح وبالليل أشكر ربنا وأعد الحاجات الكويسة اللي عندي، وأنا مريت بتجارب مؤلمة وأحاول أفهم، وده اللي المفروض أي بني آدم يكون عنده رحلة وعي، سكري الحمدلله معدلاته بقت أحسن كتير".

وعلقت داليا مصطفى على موضوع التنمر عليها بعد إعلان إصابتها بـ مرض السكري قائلة: "سمعت وقتها كلاماً جارحاً ومؤلماً؛ وقالوا علشان كدا شكلها رفيع، ولكن وقتها كنت سعيدة لأني وجدت أمهات كثيرات أرسلن لي أن بناتهن وافقن على وضع جهاز السكر؛ لأنهن في البداية كنّ يخجلن منه، أنا لم أخجل أن أعلن أن لدي سكر، لأني كنت أشوف نظرات الناس فيها ألم واشمئزاز وأنا آخذ حقنة الأنسولين".

داليا مصطفى تنتظر "روج أسود"

تصور حالياًدورها في مسلسل "روج أسود" مستوحى من قصص حقيقية من ملفات محكمة الأسرة المصرية، وتدور قصته حول رانيا يوسف ، التي تعاني من مشاكل كبيرة مع زوجها، التي تريد الانفصال عنه، وستتزوج أكثر من 12 مرة على مدار الأحداث، والأمر ذاته معالتي تواجه مشاعر سلبية تجاه زوجها؛ إذ تنشأ علاقة صداقة بين هؤلاء الأبطال داخل أروقة المحكمة، وتستمر حتى الحلقات الأخيرة، وسط حالة من التشويق والإثارة، حيث تُجسد كلّ منهن قصة حقيقية، تُعبر من خلالها عن شريحة معينة من السيدات.

ويشارك في بطولة المسلسل مع داليا مصطفى ورانيا يوسف كل من لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Abd Al Rahman (@mohamed.abd.alrahman.hamaky)

يمكنكم متابعة في أكتوبر الوردي.. فنانات حاربن سرطان الثدي وانتصرن عليه

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»