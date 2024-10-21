شكرا لمتابعة خبر عن تصاميم عالمية لمصممات سعوديات في الفاشن ويك بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد حفل افتتاح أسبوع الرياض للموضة، حضور قوي من صناع الموضة والأزياء في المملكة وخارجها، فضلا عن مشاركة واسعة من مدونات الموضة المؤثرين في مجال الأزياء بما في ذلك الإعلامية لوجين عمران، عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة، المؤثرة نهى نبيل، والعنود بدر وغيرهن الكثير.

وضم اليوم الأول من فعاليات أسبوع الرياض للموضة، 4 مجموعات أزياء لكبار المصممين السعوديين والذي خطفوا الأنظار بأزيائهم المميزة، مع تسليط الضوء على الأناقة العربية وعكس الهوية السعودية وتطلعاتها العالمية، ومن بين المشاركين في اليوم الأول (عدنان أكبر، تيام عابد، هنيدة الصرفي، دار الهنوف).

دار الهنوف تبرز مفهوم الحرفية بلمسة فنية

دار الهنوف واحدة من أبرز دور الأزياء السعودية والعربية والتي ذاع صيتها خارج العالم العربي أيضاً، قدمت الهنوف مجموعة مميزة ضمن فعاليات اليوم الأول لأسبوع الرياض للموضة، وذلك بفساتين وأزياء تأخذ الطابع الرومانسي والشرقي، بالإضافة إلى تفاصيل الفخامة التي برزت في جميع الموديلات المقدمة، كما ضمت المجموعة فستان زفاف عصري أضاف لمسة من الرقي إلى المجموعة.

حديقة تيما عابد

كان أحد العروض البارزة من تصميم عابد، التي استوحت مجموعتها من حديقتها الخاصة. تضمن العرض تنوعًا رائعًا من الألوان الأسود والأبيض والأحمر، مما يعكس جمال محيطها. وأكدت المصممة: “قد يعتقد الناس أن حديقتي تفتقر إلى الألوان، لكنني أراها غنية جدًا بسبب الرعاية والاهتمام الذي أقدمته لها”. تتميز تصاميم عابد بخطوط قوية وأشكال جريئة، تعكس إعجابها بالنساء الواثقات. وبالنظر إلى المستقبل، ألمحت إلى إمكانية إضافة عشب أخضر إلى حديقتها العام المقبل، مما سيضيف إلهامًا جديدًا.

هنيدة والموسيقى

كان عرض هنيدة صيرفي من أبرز أحداث هذا الأسبوع، حيث ركز على تمكين المرأة ودمج عناصر الثقافة السعودية مع تأثير الموسيقيات الأيقونية من العالم العربي. تحت عنوان “Divas in Harmony”، تكرم هذه المجموعة المطربات الأسطوريات مثل أم كلثوم وفيروز، وتظهر كيف يمكن للموسيقى والأزياء أن تخلق سردًا قويًا.

تجسد تصاميمها مزيجًا من الأنماط التقليدية والمعاصرة، مما يدل على دور المرأة في عالم الموضة والمجتمع. وقد ظهرت في عرضها بعض الشخصيات البارزة، مثل الممثلة المصرية نيللي كريم، وياسمين ساندرز “باربي الذهبية”، التي عبرت عن حماسها لتقديم عرض في المملكة العربية السعودية لأول مرة.

عدنان أكبر في مجموعة كنوز

افتتحت مجموعة عدنان أكبرأكبر للأزياء الراقية عرضًا مبهرًا في قصر طريف بعنوان “كنوز”. استلهمت أضوى أكبر، المديرة الإبداعية للدار، هذه المجموعة من عالم المجوهرات، مقدمة تصاميم فاخرة تعكس الطابع الأيقوني للعلامة.

تميزت المجموعة بفخامة الخياطة الراقية، حيث قدمت تصاميم تأسر الأنظار بأناقتها الكلاسيكية وتفاصيلها العصرية المبتكرة. تضمنت المجموعة فساتين طويلة وأنيقة مصنوعة بحرفية عالية، مع تطريزات دقيقة في الجزء العلوي.

طغت على المجموعة ألوان تناسب موسم الشتاء، مثل الرمادي، الفضي، الأسود، والذهبي، إلى جانب الأقمشة الثقيلة التي كانت محور تركيز الدار، مثل المخمل، الذي أضفى لمسة من الرقي. وشملت القصّات تصاميم مستقيمة، أكتاف بارزة، وقصّات تنحت الجسم.

تواصل دار عدنان أكبر، المعروفة بلقب إيف سان لوران الشرق الأوسط، تعزيز مشهد الأزياء الراقية في المملكة، مشيدةً بتاريخها كأول دار أزياء سعودية وتأثيرها في عالم الموضة.

اختتم العرض بفستان زفاف ذو طلة ملكية، مزين بأحجار الكوارتز الكريمة والخيوط اللامعة، مما يعكس بصمة الدار الفريدة.

والجدير بالذكر أن النسخة الثانية من فعاليات أسبوع الرياض للموضة بدأت يوم الخميس الماضي 17 أكتوبر ومن المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام متتالية، لإبهار العالم بوصول الأزياء العربية المحلية إلى مستوى جديد من العالمية، وذلك تحت تنظيم هيئة الأزياء السعودية. تقام فعاليات أسبوع الرياض للموضة في 3 مواقع رئيسية وهما (قصر طويق، المدينة الرقمية، حي جاكس)، وذلك احتفالاً بالإبداع والأزياء الراقية والثقافة العربية المميزة، ويشارك في عروض وفعاليات أسبوع الموضة في الرياض حوالي 30 مصمماً ودار أزياء بين العربية والعالمية، لتقدم أحدث صيحات الموضة.