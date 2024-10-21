الخليج اليوم .. "طيران الإمارات" تطلب شراء 5 طائرات شحن من "بوينغ"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت طيران الإمارات عن تقديم طلبية مؤكدة لشراء 5 طائرات شحن أخرى من طراز بوينغ 777F، ليتم تسليمها بين عامي 2025 و2026، وإلى جانب طلبياتها السابقة، تنتظر طيران الإمارات حالياً تسليم 14 طائرة بوينغ 777F، حتى نهاية عام 2026.

كما وقعت طيران الإمارات اتفاقية تمديد عقد إيجار متعدد السنوات مع شركة دبي لصناعات الطيران لـ 4 طائرات بوينغ 777F في أسطولها الحالي وفق وكالة أنباء الإمارات"وام".

وبناءً على هذه الاستثمارات، تتوقع الإمارات للشحن الجوي تشغيل أسطول مكون من 21 طائرة شحن من طراز بوينغ 777 بحلول ديسمبر 2026، ما يسهم في توسيع أسطولها الحالي المكون من 11 طائرة، فيما تواصل استثمارها في تحويل 10 طائرات ركاب من طراز 777-300ER إلى طائرات شحن لتحقيق مزيد من النمو في السعة والأسطول.

وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "تواصل طيران الإمارات الاستثمار في طائرات الشحن الجديدة لمواكبة نمو الطلب ومنح عملائنا في جميع أنحاء العالم مزيداً من المرونة والاتصال والخيارات للاستفادة من الفرص في السوق".

وقالت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية ستيفاني بوب: "تواصل طيران الإمارات تحديد بوصلة صناعتنا، ونثمّن بشدة ثقتها في عائلة طائرات بوينغ عريضة البدن لتكون بمثابة العمود الفقري لأسطولها العالمي، ونتطلع إلى دعم نمو الإمارات للشحن الجوي وتعزيز استفادتها من أداء ومرونة طائرات الشحن 777 لتسهيل حركة نقل البضائع حول العالم بشكل أفضل".

وبينما تسعى ذراع الشحن التابعة لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم إلى إدخال طائرات شحن جديدة إلى عملياتها، فإنها تواصل استخدام أسطول طيران الإمارات من طائرات الركاب عريضة البدن، لتسهيل حركة نقل البضائع بسرعة وموثوقية وكفاءة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر للعملاء المزيد من المرونة من خلال مزيج من الأسطول يتكون من طائرات بوينغ 777 و 777-Fو 747-F والإيرباص A350 وA380.

وفي إطار رؤيتها للمرحلة المقبلة من النمو، تعتزم طيران الإمارات اتخاذ قرار بحلول نهاية هذا العام بشأن أسطولها المستقبلي من طائرات الشحن للعامين 2028/2029 وما بعدهما، مع اعتبار طرازي بوينغ 777-F8 وإيرباص A350-1000F كخيارين محتملين.