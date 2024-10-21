شاهدوا دنيا سمير غانم وابنتها كايلا على طريقة نيللي وشريهان.. وهكذا شبهها الجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم مع ابنتها كايلا في مقطع فيديو طريف شاركته دنيا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، واستعرضا من خلاله مشهداً تمثيلياً من مسلسلها "نيللي وشريهان" الذي قدمته مع شقيقتها إيمي.

دنيا سمير غانم وابنتها كايلا على طريقة نيللي وشريهان

@kaylarammy I’m gonna start posting more videos By the way i missed u guysoriginal sound - Lele

نشرتمقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، وأعادت نشره والدتها دنيا سمير غانم؛ ليصبح أول فيديو يظهر فيه الثنائي معاً عبر حسابها على التطبيق، وقدم الثنائي معاً مشهداً منالذي قدمتهبصحبة شقيقتها إيمي وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، واختارتأن تقدم في المشهد دور خالتها

وهذه هي المرة الثانية التي تظهر فيها كايلا مع والدتها بعد أن شاركت في مشهد من مشاهد مسلسل والدتها الأخير "جت سليمة"، الذي عُرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2023. وقد تفاعل الجمهور بشدة مع مقطع الفيديو، وبعضهم تحدث عن وجود شبه كبير بين كايلا وخالتها إيمي سمير غانم، في حين تحدث بعضهم الآخر عن الشبه بينها وبين جدتها الراحلة دلال عبد العزيز.

نشاطات دنيا سمير غانم الفنية

تعود الفنانةإلى الكوميديا في رمضان 2025، حيث تعمل على التحضير لمسلسل كوميدي جديد بعنوان: "عايشة الدور"، مكوَّن من 15 حلقة، يكتبه أحمد الجندي، وكريم يوسف، ويخرجه أحمد الجندي، وينتجه أحمد السبكي، لتعودمرة أخرى إلى منافسات دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن الظهور في رمضان الماضي.

كما تفتتح عام 2025 بالحضور سينمائياً من خلال فيلم "روكي الغلابة"، المقرر طرحه في دور السينما خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وتحديداً في شهر يناير المقبل. ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي الذي سيظهر بوصفه ضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

يمكنكم متابعة دنيا سمير غانم تُعوّض غيابها عن 2024 بفيلم ومسلسل في 2025

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