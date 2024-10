إمبراطورية كيم كاردشيان في ريادة الأعمال بدأت في المراهقة حتى أصبحت مليارديرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - يوافق اليوم 21 من أكتوبر يوم ميلاد نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال والمحامية كيم كارداشيان، حيث أكملت اليوم عامها الـ44، وسط مسيرة مهنية تجاوزت أعواماً من الصعود والهبوط حتى تغلبت وأثبتت جدارة ليس فقط على شاشة التلفزيون، ولكن أيضاً في مجال ريادة الأعمال.

واليوم وبمناسبة يوم ميلادها، سنقترب أكثر من النجمة لنتعرف كيف بنت إمبراطوريتها وأصبحت عضواً في نادي المليارديرات.

بداية طموح كيم كارداشيان

https://www.instagram.com/p/C_wGhtLyuz7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_wGhtLyuz7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_wGhtLyuz7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وُلدت كيم كارداشيان في 21 من أكتوبر عام 1980 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وبدأ صعودها إلى الشهرة من خلال برنامج الواقع الخاص بعائلتها، "مواكبة عائلة كارداشيان" Keeping up with the Kardashians. ومع ذلك، تجاوزت طموحاتها حدود صناعة الترفيه؛ ما دفعها إلى تنمية إمبراطورية تجارية متعددة الأوجه تمتد إلى الموضة والجمال والتكنولوجيا والمزيد.

الانطلاق والعمل من المرحلة الثانوية

https://www.instagram.com/p/C_i5FvByi9n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_i5FvByi9n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_i5FvByi9n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بدا على كيم كارداشيان التفكير في عالم البزنس والربح في سن صغيرة، منذ أن كانت طالبة مدرسية في مرحلة الثانوي، عندما اشترت خمسة أزواج من الأحذية ذات الكعب العالي، وأعادت بيعها إلكترونياً مقابل سعر أعلى، ففرحت لأول مرة بربحها.

وقد تحول هذا البيع البسيط لرغبة في تحقيق المزيد من الأرباح. ففي عام 2006، فتحت وشقيقتيها كورتني وكلوي أبواب أول متجر لها، DASH، وهو متجر بيع بالعمولة في كالاباساس؛ ليكون هذا المتجر حجر الأساس الأول في إمبراطورية كارداشيان الضخمة.

قد ترغبين في معرفة كيم كارداشيان في يوم ميلادها.. صيحات جمالية تركت بصمة في عالم الموضة

علامات تجارية خاصة بها

ساهمت نجاحاتها المبكرة في مجال الموضة والشراكات مع عمالقة التجزئة في نموها المالي. وتشير التقديرات إلى أن خطوط الأزياء والعطور الخاصة بها حققت إيرادات تجاوزت 100 مليون دولار في غضون سنواتها الأولى.

وعزز من انتشارها، إطلاقها لعبتها المحمولة "كيم كارداشيان: هوليوود" عام 2014، وبحسب ما ورد، حققت اللعبة، أكثر من 200 مليون دولار؛ ما يُظهر قدرتها على الاستفادة من علامتها التجارية في مشاريع رقمية مربحة.

في عام 2017، كانت نقطة التحول المحورية في رحلة كيم كارداشيان الريادية هي إطلاق علامتها التجارية لمستحضرات التجميل، وبالفعل حققت مكاسب هائلة، وانتشرت مستحضراتها التجميلية ولاقت انتشاراً واسعاً، حيث أفادت التقارير أنها حققت إيرادات تقدر بنحو 100 مليون دولار في غضون عامها الأول.

وقد دعمت وطورت كيم من نفسها بوصولها لشريحة كبيرة وعريضة من المستخدمين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالفعل وصلت بمنتجاتها أكثر وأسرع. وبعد نجاح علامتها التجارية في التجميل، توسعت وجدت لنفسها مكاناً في سوق الملابس النسائية عام 2019.

في عام 2021، اعترفت بها مجلة فوربس بوصفها مليارديرة، ونسبت ثروتها إلى مساعيها التجارية المتنوعة واستثماراتها وشراكاتها التجارية.

للمزيد من الأخبار: كيم كارداشيان تتحدث عن معاناتها مع "الصدفية".. تعرفي إلى سببها

برنامج مواكبة عائلة كارداشيان

https://www.instagram.com/p/Ch7nT1AvhqP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ch7nT1AvhqP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ch7nT1AvhqP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

برنامج تلفزيون الواقع مواكبة عائلة كارداشيان Keeping Up with the Kardashians كان عاملاً مهماً بمنزلة الحظ لكيم؛ فقد وضعها في دائرة الضوء في اللحظة المناسبة تماماً. لقد ركبت موجة طفرة تلفزيون الواقع، وفجأة، عرف الجميع من هي كيم كارداشيان.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».