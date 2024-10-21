الخليج اليوم .. مجموعة السبع تدعو إيران إلى "التوقف عن دعم حزب الله وحماس و الحوثيين"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعا وزراء دفاع مجموعة السبع طهران إلى وقف دعم حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني وحركة "أنصار الله الحوثية" في اليمن، فيما أدانوا في بيان الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وجاء في البيان الصادر عن وزراء دفاع مجموعة السبع عقب الاجتماع في نابولي بإيطاليا: "ندين الهجوم العسكري الإيراني المباشر على إسرائيل في 13 أبريل و1 أكتوبر 2024، وندعو إيران إلى الامتناع عن تقديم الدعم لحماس وحزب الله والحوثيين".

وأضاف البيان أن "مجموعة السبع ملتزمة بحق إسرائيل في الأمن".

وكانت إيران شنت في الأول من أكتوبر، هجوما صاروخيا على إسرائيل يعد الثاني من نوعه في تاريخ البلدين. وقالت إن الهجوم جاء ردا على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس بطهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وأحد قادة الحرس الثوري ببيروت.

وكانت الحكومة الإيرانية أكدت أن "ما حدث في عملية الوعد الصادق الثانية كان جزءا صغيرا من قوة إيران التي تنصح العدو بألا يلعب بالنار ويمزح مع إيران"، مشددة على أن "إيران لم تبدأ حربا قط ضد أي دولة ولديها القدرة على الدفاع عن نفسها بعزيمة عالية وهي لن تتردد ولن تتسرع في الرد بل سترد على أي اعتداء في الوقت والمكان المناسبين".

المصدر: نوفوستي