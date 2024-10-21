شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلى فى مباراة سيراميكا بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

يحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، على مشاهدة مباراة سيراميكا من جديد للوقوف على أبرز الإيجابيات والسلبيات التي ارتكبها الفريق الأحمر في مباراة سيراميكا الماضية وتصحيحها قلب خوض مباراته القادمة، لاسيما أن المدرب السويسري يرغب في تحسين أداء الفريق الجماعي واستعادة كرته المعهودة.

ويعكف مارسيل كولر على مشاهدة مقاطع فيديو لمباراة الأمس من أجل معرفة احتياجات فريقه للعمل على تصحيحها، والتركيز على بعض الأمور الفنية التي لم تظهر بالشكل المطلوب، من أجل استعادة المستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق الأحمر في الموسم الماضي.



وتضم قائمة الأهلي التي تخوض السوبر المصري في الإمارات 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي، مصطفى مخلوف، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير، سمير محمد.



ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.



وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا.