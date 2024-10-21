شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مصريين يتأهلون لدور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

نجح 9 لاعبين مصريين في التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 19 إلى 27 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الثاني من منافسات الدور التمهيدي كالتالي:

- فوز فارس الدسوقي على ايكار بجاريس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-1, 5-11, 11-8, 11-3.

- فوز هنا رمضان على هولي نوتون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 5-11, 13-11, 11-9.

- فوز مصطفى عسل على إيان ياو انجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-4, 11-6.

ـ فوز هانيا الحمامي على منه حامد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-2.

- فوز ملك خفاجي على ايميلي وايت لوك بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 12-10, 11-7.

- فوز علي أبو العينين على تيموثي براونيل بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-9, 11-5, 11-8.

- فوز طارق مؤمن على ديميتري ستينمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-6, 11-5, 11-9.

- فوز سنا إبراهيم على سلمى الطيب بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 11-4, 11-5.

- فوز نوران جوهر على تيسني مورفي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-7.