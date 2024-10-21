شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك لجدول مباريات الدوري بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الارتياح داخل نادي الزمالك بعد إعلان جدول مباريات الفريق في بطولة الدورى الممتاز بالموسم الجديد، خاصة أن المباريات يرتفع مستواها الفني تدريجيا.

وأعرب الجهاز الفني عن ارتياحه الشديد بعد الكشف عن مباريات الدوري، خاصة أن هناك تدرجا في المباريات، حيث يرتفع المستوى الفني تدريجيا من حيث الفرق التي يواجهها الفريق في البطولة.

ووفقا للجدول، يلتقى الزمالك مع كل من البنك الأهلى، سموحة، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش، والاتحاد السكندرى، في الأسابيع الأولي للدوري على الترتيب.