شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج "سادس أيام" معسكر الإسماعيلى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي استعداداته للموسم الجديد، تحت الإدارة الفنية لحمد إبراهيم، حيث دخل الفريق معسكرا مغلقا بدولة قطر.

انطلق معسكر الدراويش الأربعاء الماضى، وسط حالة من التركيز الكبيرة لدى الجهاز الفني واللاعبين.

وواصل الفريق تدريباته الخميس بكل جدية منذ الصباح الباكر بحثا عن استغلال المعسكر الاستغلال الأمثل قبل انطلاقة الموسم الجديد ثم خاض الدراويش ودية مع البدع مساء الجمعة.

يبدأ اليوم الاثنين بمران صباحي، في تمام التاسعة داخل أحد قاعات فندق الإقامة، يحرص خلاله الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين وخوضهم لعدة تدريبات استشفائية.

عقب نهاية المران، سيتناول اللاعبين وجبة الإفطار ثم يحصلوا على راحة، قبل العودة للعمل من جديد.

وفي الثالثة عصرا سيتناول اللاعبين وجبة الغذاء، ثم يعقد حمد ابراهيم محاضرة فنية باللاعبين، يشرح خلالها بعض الجوانب الفنية بالإضافة إلى منح اللاعبين لبعض المهام المطالبين بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

عقب نهاية المحاضرة، سيتوجه الفريق إلى جامعة قطر، لخوض المران المسائي، الذي سينطلق في تمام الساعة السابعة مساءًا.

عقب نهاية المران، سيتوجه اللاعبين إلى أحواض الثلج لخوض بعض الجلسات الاستشفائية، تحت إشراف الجهاز الطبي، ثم يعود الفريق إلى فندق إقامته لناول وجبة العشاء.

واوقعت القرعة الإسماعيلي في مواجهته الافتتاحية أمام فريق غزل المحلة باستاد الإسماعيلية.

مواعيد مباريات الاسماعيلى فى الدوري الجديد

الجولة الأولى – ضد غزل المحلة على ستاد الإسماعيلية

الجولة الثانية – ضد سيراميكا على ستاد المقاولون

الجولة الثالثة – ضد بتروجيت على ستاد الإسماعيلية

الجولة الرابعة – ضد انبي على ستاد بتروسبورت

الجولة الخامسة – ضد بيراميدز على ستاد الإسماعيلية

الجولة السادسة – ضد حرس الحدود على ستاد الإسماعيلية

الجولة السابعة – ضد مودرن سبورت على ستاد القاهرة

الجولة الثامنة – ضد البنك الأهلي على ستاد القاهرة

الجولة التاسعة – ضد سموحة على ستاد الإسماعيلية

الجولة العاشرة – ضد الاتحاد السكندري على ستاد برج العرب

الجولة الحادية عشر – ضد طلائع الجيش على ستاد الإسماعيلية

الجولة الثانية عشر – ضد الزمالك على ستاد القاهرة

الجولة الثالثة عشر ـ ضد الجونة على ستاد خالد بشارة

الجولة الرابعة عشر – ضد الأهلي على ستاد برج العرب

الجولة الخامسة عشر – ضد المصري على ستاد برج العرب

الجولة السادسة عشر – ضد فاركو على ستاد الإسماعيلية

الجولة السابعة عشر – ضد زد على ستاد القاهرة

ويقام الدوري المصري لموسم 2024-2025 من دور واحد بينما الدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين، وتضم كل مجموعة 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34.

وتتنافس الفرق الـ9 الأولى من الدور الأول على اللقب في الدور الثاني، وأيضاً تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، بينما الـ9 فرق الأخرى ستنافس على تجنب الهبوط، حيث سهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين بدلاً من 3 فرق في نهاية الموسم.