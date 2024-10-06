شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من iOS 18.1 يضم ميزة جديدة للاتصال عبر الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

أضافت شركة أبل وحدة مخصصة لتبديل اتصال الأقمار الصناعية على iPhone 14 والإصدارات الأحدث في iOS 18.1 beta 6، حيث سيسمح هذا التبديل الجديد للمستخدمين بتشغيل اتصال الأقمار الصناعية أو إيقاف تشغيله يدويًا، مما يوفر المزيد من التحكم في هذه الميزة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه في السابق، لم يكن من الممكن تبديل اتصال الأقمار الصناعية إلا داخل وحدة الاتصال المدمجة في مركز التحكم.

تأتي إضافة تبديل اتصال الأقمار الصناعية هذا بعد تقديم تبديلات مركز التحكم المخصصة لاتصال Wi-Fi وVPN في iOS 18.1 beta 5.

وتشير هذه التغييرات إلى أن أبل تواصل تحسين تجربة مركز التحكم في iOS 18.1، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من إصدار إصدارات تجريبية جديدة لـ watchOS و tvOS و visionOS، لم تصدر Apple iOS 18.1 beta 6 هذا الأسبوع.

نظرًا لحقيقة أن Apple أصدرت مؤخرًا العديد من التحديثات التي تسببت في تجميد الأجهزة أو عدم صلاحيتها للاستخدام، فإن التأخير في إصدار iOS 18.1 beta 6 قد يكون تطورًا إيجابيًا، وقد يسمح هذا التأخير لشركة أبل بمزيد من الوقت لاختبار التحديث بدقة وضمان استقراره.

لا يزال من المتوقع إصدار iOS 18.1 للجمهور في منتصف أكتوبر، ومن المرجح أن يتضمن هذا التحديث عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك تبديلات مركز التحكم الجديدة وتحسينات أخرى محتملة لم يتم الكشف عنها بعد.