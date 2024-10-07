شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Foamstars ستصبح مجانية للعب بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنتقل لعبة إطلاق النار متعددة اللاعبين Foamstars من Square Enix إلى نموذج مجاني للعب، و تحولت لعبة المشاجرة الجماعية المكونة من أربعة لاعبين رسميًا إلى لعبة مجانية اليوم على PlayStation 4 و5 ، مما يعني أنك لن تحتاج أيضًا إلى اشتراك PlayStation Plus لتشغيلها، وفقًا لمنشور على صفحة دعم الاستوديو.

إذا قمت بشراء اللعبة قبل تغيير سعر Square Enix، فسيرسل لك الاستوديو "هدية قديمة" مجانية تتضمن 12 مظهرًا حصريًا متنوع الألوان لـ Bubble Beastie وتصميم Slide Board حصريًا وعنوان "Legacy"، وستحتاج إلى مراقبة الموقع الرسمي للعبة وحساب X لمعرفة كيفية الحصول على "Legacy Gift" المجانية.

وتم إصدار لعبة Foamstars في وقت سابق من هذا العام على وحدات التحكم العامة السابقة والحالية من سوني باعتبارها لعبة معركة متعددة اللاعبين من منظور الشخص الثالث.

كما إنها في الأساس مزيج من ميكانيكي بناء القاعدة الرئيسية في لعبة Fortnite ولعبة إطلاق النار متعددة اللاعبين الصديقة للعائلة من Nintendo Splatoon.

وتستخدم الفرق أكوامًا من الرغوة لبناء التضاريس ليتمكن الرماة من اجتيازها بسرعات عالية أو بناء نقاط مراقبة أعلى لمهاجمة أعدائهم ، ولا يجب أن تتعلم بعد الآن عن الخلفية الدرامية للعبة ومن أين تأتي أكوام الرغوة أو على الأقل ليس أثناء تناول الطعام.