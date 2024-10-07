شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Slim يضم نوعا جديدا من شاشات OLED.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

مع انخفاض مبيعات iPhone Plus على مر السنين، تتطلع ابل إلى استبدال تشكيلة Plus بشيء أكثر إثارة أو على الأقل وفقًا للشائعات هذا العام، أدخل iPhone 17 Slim، وهو تشكيلة iPhone جديدة، يشاع أنها أكثر تكلفة من سلسلة Pro Max.

وتشير المعلومات الجديدة القادمة من DigiTimes إلى أن iPhone 17 Slim القادم سيحتوي على نوع جديد من شاشات OLED التي قد تسمح ببناء رفيع للغاية، وقدمت علامة تجارية تايوانية أقل شهرة، Novatek، مؤخرًا لوحة OLED TDDI جديدة تجمع بين طبقة مستشعر اللمس ومحرك الشاشة في وحدة واحدة.

لهذا السبب يطلق عليها TDDI، والتي تعني Touch and Display Driver Integration، وقد لا يبدو الأمر وكأنه تقنية رائدة، لكنها قد تكون حاسمة لتقليل سمك الهاتف الذكي وتقليل بضعة ملليمترات.

وبحسب تقرير DigiTimes فإن ابل ستستخدم على الأرجح Novatek كمورد لألواح OLED العام المقبل لجهاز iPhone 17 Slim، على الرغم من أنه ليس لديه أي تأكيد واضح للشراكة، وفي الواقع، تتكهن وكالة الأنباء بأن شركة أبل قد تختبر التقنية الجديدة على أجهزة أخرى قبل تقديمها لمجموعة هواتف آيفون.

وعلى سبيل المثال، قد تحصل ساعات أبل أو أجهزة آيباد على شاشات OLED بتقنية TDDI قبل هواتف آيفون، لكن في نفس الوقت قد ينتهي الأمر بهاتف Slim بشكل مختلف تمامًا وباسم تسويقي مختلف تمامًا أيضًا فعلى سبيل المثال، اقترحت تسريبات من شهر يوليو أن الهاتف سوف يحتوي على كاميرا واحدة فقط في الخلف، وهو ما لا يبدو معقولاً بالنظر إلى السعر الذي ترددت الشائعات حوله.