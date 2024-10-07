بعد وي.. فودافون وأورنج واتصالات يحصلون على ترخيص 5G

الشارقة - اميمة ياسر - توقع شركات المحمول الثلاثة فودافون واورنج واتصالات "&e"، غداً الإثنين، عقود الحصول على رخصة الجيل الخامس للمحمول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيمة 150 مليون دولار لكل شركة، وبذلك تصبح كل شركات المحمول العاملة بالسوق المحلي لديها رخصة الجيل الخامس 5G، بعدما سبق أن حصلت عليها المصرية للاتصالات مطلع العام الحالي

وينتظر أن يعقد ظهر غدا الإثنين مؤتمرا صحفيا لتوقيع العقود بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد حسن شمروخ الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، وقيادات شركات المحمول، للكشف عن تفاصيل التعاقد وتشمل طريقة السداد ومدة الرخصة.

إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظراً لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي، وتمكن من التوسع في الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءً من الواقع الافتراضي وحتى الميكنة الصناعية، حيث تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.