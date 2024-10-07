شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بـ ChatGPT لقراءة الروشتة.. لكن خلى بالك والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بمثابة مساعدين افتراضيين للمهام اليومية، من تلخيص ملفات PDF الطويلة وإنشاء مخططات النظام الغذائي إلى كتابة المقالات وحل مسائل الرياضيات واكثر، ومن بين هذه الاحتمالات، يمكنك حتى استخدام تطبيق مثل ChatGPT لفك رموز الروشتات الطبية المكتوبة بخط اليد بمجرد التقاط صورة، كما يمكن لتطبيق ChatGPT من OpenAI تلقي رسائل نصية وصور وصوتية من المستخدمين ومعالجة المعلومات للمساعدة بشكل أكبر.

واتاحت شركة OpenAI التطبيق حاليًا لكل من هواتف iOS والاندرويد ويمكن تنزيله من App Store وGoogle Play على التوالي، وبمجرد التنزيل، تتيح ميزة الصور في التطبيق للمستخدمين التقاط صورة وطرح أسئلة تتعلق بالصورة، وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص لقراءة وصفات الأطباء الصعبة أو المستندات الطبية المعقدة الأخرى.

وإن كنت غير متأكد من الدواء أو الجرعة التي وصفها لك طبيبك، فيمكن لتطبيق ChatGPT تبسيط العملية.

إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية استخدامه:

1. قم بتنزيل تطبيق ChatGPT من App Store أوGoogle Play.

2. بمجرد التثبيت، افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

3. في تطبيق ChatGPT، اضغط على أيقونة الكاميرا لتحميل صورة موجودة لوصفتك الطبية أو التقاط صورة جديدة.

4. تأكد من أنها صورة عالية الدقة تلتقط الوصفة الطبية بالكامل بوضوح، بما في ذلك خط يد الطبيب.

5. بعد تحميل الصورة، استخدم واجهة المحادثة الخاصة بالتطبيق لطلب قراءة الوصفة الطبية من ChatGPT، على سبيل المثال، يمكنك إعطاء مطالبة مثل "اقرأ هذا".

6. سيعالج ChatGPT الصورة ويقدم تفصيلاً للمحتويات، بما في ذلك اسم الدواء والجرعة وعدد مرات تناوله.

ويمكنك طرح أسئلة متابعة إذا لم يكن هناك شيء واضح، مثل عدد الأيام التي تحتاجها لتناول الدواء، كما يمكنك أن تسأل عن الآثار الجانبية المحتملة للأدوية والنظام الغذائي الذي يجب اتباعه والمزيد.

تحذير هام:

قبل الاعتماد بشكل كامل على تفسير ChatGPT، تذكر أنه لا يزال أداة ذكاء اصطناعي وليس متخصصًا طبيًا، فيمكن للذكاء الاصطناعي أحيانًا تفسير المعلومات بشكل خاطئ، وخاصة عند التعامل مع الكتابة اليدوية المعقدة أو المصطلحات الطبية، لذا تحقق دائمًا من التفاصيل التي يوفرها ChatGPT مع متخصص في الرعاية الصحية قبل اتخاذ أي إجراء.