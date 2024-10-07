برنامج “أرابز غوت تالنت” يكشف الستار عن استوديوهات MBC في الرياض

مع بدء العد التنازلي لانطلاق برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية “Arabs Got Talent” في ١٦ أكتوبر، تستعد استوديوهات MBC ومرافقها الإنتاجية الجديدة في حي النرجس بالرياض لتكشف الستار عن “استوديو ١” الذي سينطلق منه البرنامج بموسمه السابع، ليُشغل أسماع الناس ويخطف أبصارهم مع نخبة من المواهب الفنية العربية التي ستتنافس من قلب العاصمة السعودية أمام لجنة تحكيم البرنامج مع ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

وإلى جانب القدر العالي من التنافس والحماسة، فضلاً عن الجماهيرية الواسعة التي يحظى بها “Arabs Got Talent” بين المشاهدين العرب في كل مكان حول العالم، يتميز هذا الموسم بأنه يمثّل التدشين الرسمي لمشروع استوديوهات MBC الجديدة في الرياض، حيث يكشف “Arabs Got Talent” الستار عن المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي الرائد، بضخامته وتجهيزاته الأكثر تطوراً، إلى جانب بُنيته التحتية والفوقية التي تضاهي نظيرتها في أشهر الاستوديوهات العالمية الكبرى، سواءً من حيث التصميم والابتكار، أو لناحية الاشتمال على أعلى المعايير المتبعة في بناء وتأسيس المرافق الإنتاجية الكبرى.

ومن المزمع أن تشهد استوديوهات MBC الجديدة إطلاق كوكبة من البرامج الرائدة والأعمال السينمائية والتلفزيونية المتميزة من قلب السعودية، لتعبر الحدود والقارات، وتسرد قصص المنطقة للعالم على أيدي نخبة من أبرز الكوادر والطاقات السعودية في مختلف مفاصل العملية الإنتاجية وصناعة المحتوى.

جدير بالذكر أن استوديوهات MBC تتضمن عدة قطاعات وأقسام سيجري تدشينها تباعاً خلال المرحلة القادمة، حيث تتسع لتشمل إلى جانب مرافق التصوير والبث المباشر، تجهيزات خاصة لإنتاج المسلسلات والأفلام المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن المعدات التي تتوفر فيها لتنفيذ جميع مراحل العملية الإنتاجية، وكذلك مرحلة ما بعد الإنتاج.