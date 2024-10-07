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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 185 سلة غذائية في مديرية المعافر بمحافظة تعز

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 185 سلة غذائية في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 1.295 فردًا بواقع 185 أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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