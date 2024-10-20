شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو الاحتلال إلى فتح الطرق لتوصيل المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الأمم المتحدة اليوم الأحد الاحتلال الإسرائيلي، إلى فتح المزيد من الطرق المؤدية إلى قطاع غزة، لتسهيل توصيل المساعدات إلى السكان.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا) على منصة التواصل الاجتماعي/إكس/ "في غزة لا يمكننا أن ننفذ عملية إنسانية على النطاق المطلوب مع وجود عدد قليل من نقاط العبور غير الموثوق بها ومن الصعب الوصول إليها". حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة ودعا المكتب إلى فتح العديد من الطرق للإمدادات والخدمات المهمة.

وكانت أبلغت منظمات الإغاثة عن الجوع الشديد والظروف الكارثية، التي يعيشها السكان المدنيون، داعية الاحتلال إلى فتح طرق تسيطر عليها إلى المنطقة.

وذكرت أن الاحتلال يفتش السلع، التي تدخل قطاع غزة، بحثا عن أسلحة.

