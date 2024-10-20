غالانت: إسرائيل تعمق إنجازاتها وتستمر في تفكيك حماس وتقليص القدرات المهمة لحزب الله وتصفية قادة الإرهاب

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الى أن "إسرائيل تعمق إنجازاتها وتستمر في تفكيك حماس وتقليص القدرات المهمة لحزب الله وتصفية قادة الإرهاب"، لافتاً الى أن "محاولات حزب الله لردعنا ومنعنا من تحقيق أهداف الحرب لن تنجح".

وذكر غالانت، أن "الأجهزة الأمنية ستواصل استهداف كل جهة إرهابية وستضرب بقوة أي عدو يعتدي أو يحاول الاعتداء على إسرائيل"، معتبراً أن "محاولة استهداف نتانياهو وعائلته تهدف إلى الإضرار بإسرائيل ورموزها الرسمية".