شكرا لقرائتكم خبر عن صور| المرأة تسجل حضورًا مميزًا في معرض موسم تمور المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

موسم تمور المدينة

الدمام - شريف احمد - نساء وفتيات منطقة المدينة المنورة يسجلن نشاطًا لافتًا في فعاليات معرض موسم تمور المدينة المنورة 2024، المقام بجانب مسجد قباء، وذلك من خلال تقديم ورش العمل في مجالات الفنون، والطهي والتذوق، وتنظيم توافد الحشود، بالإضافة إلى مشاركتهم في تسويق وعرض الأصناف المتعددة من التمور وصناعاتها التحويلية.وعبرت ملاك الجهني إحدى بائعات التمور، عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثانية في المعرض، مؤكدة أن تراكم الخبرات السابقة أسهم في ارتفاع المبيعات، ومعرفة مهارات التسويق، إضافة إلى تلبية حاجات الزوار من التمور الشهيرة والمرغوبة للشراء.وأشارت الطاهية عنايات عنبر خان التي تمتد خبرتها في المجال لأكثر من (17) عامًا، إلى أن تقديمها لورش العمل في مجال الصناعات التحويلية والشعبية من التمور، يعزز من مستوى المهارات والمعرفة وتبادل الخبرات بين مختلف أعمار الزائرات، مبينة أن ركن التذوق والطهي يقدم الاستشارات الغذائية، والوصفات المتنوعة.كما تشارك نخبة من النساء المتخصصات في مجال الحياكة والتطريز، والنقش والحفر على الخشب؛ للتعريف بأبرز المهارات الاحترافية عن المجال، وتدريب زوار المعرض، مع تقديم الهدايا تحفيزًا لهم.فيما تستعرض أركان الأسر المنتجة ما يزيد عن (30) صنفًا من الأطباق التحويلية والشعبية أبرزها: الحيسة، الفتة، تراميسو التمر، البسبوسة، المعمول، القشد، العريكة، بالإضافة إلى العصائر المتنوعة من التمور، وغيرها من المنتجات.