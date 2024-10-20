الامارات | حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يحضران أفراح الحميري والمنصوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه مطر بن سالم بالعرطي الحميري في دبي، بمناسبة زفاف نجله حمدان إلى كريمة سعيد بن بخيت بليبع المنصوري.

وهنّأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.