الامارات | 30 عدسة ترصد جمال الخط «بين الحروف والضوء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات الدورة الـ11 من ملتقى الشارقة للخط، يستضيف بيت الحكمة معرض «بين الحروف والضوء» الذي يضم 30 عملاً ضوئياً لمصورين إماراتيين وعرب، تعكس جانباً حيوياً من أعمال الخط العربي في دولة الإمارات وخارجها.

وافتتح مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، مدير الملتقى، محمد إبراهيم القصير، المعرض الذي ينظم بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، بحضور رئيس الاتحاد أديب شعبان، وعدد من الفنانين ومحبي التصوير.

ويطل اتحاد المصورين العرب من جديد من خلال ملتقى الشارقة للخط لكي يقدم لعشاق التصوير الضوئي مجموعة جديدة من أعمال مميزة لمصورين إماراتيين وعرب، ممن قدموا أعمالهم للمشاركة في مسابقة الاتحاد: «عدسات ترصد جمال الخط».

وفاز بالمركز الأول في المسابقة يوسف ناصر محمد (مصر)، وجاء في المركز الثاني عبدالله عبدالعزيز العيدي (السعودية)، وحل ثالثاً عبدالله حسين الشيخ (السعودية).

وأكد محمد القصير أن تواصل التعاون مع اتحاد المصورين العرب خلال ملتقى الشارقة للخط أنتج العديد من الفعاليات التي أسهمت في تكوين مشهد إبداعي متكامل، حيث الصورة المتجددة المعبرة عن الملتقى.

ويترجم المصورون أفكارهم المستنبطة من عنوان المعرض «بين الحروف والضوء» إلى صور ولوحات ضوئية.