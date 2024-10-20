شكرا لقرائتكم خبر عن فرار سكان أحياء بعاصمة هايتي على إثر عنف العصابات.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

عنف العصابات

الدمام - شريف احمد - شنت عصابات هجمات في عدة أحياء في بورت أو برنس عاصمة هايتي اليوم السبت، ما اضطر العديد من السكان لمغادرة منازلهم بعد دوي طلقات نارية ليلا.ولم توضح السلطات على الفور معلومات عن القتلى والجرحى.وقالت نقابة الشرطة في هايتي عبر قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الهجمات المستمرة في حي سولينو يمكن أن يعنى فقدان السيطرة على المدينة بأسرها بسبب عنف العصابات.وأضافت نقابة الشرطة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: "إن لم تكن هناك إجراءات ضد المجرمين الذين يسيطرون على حيي سولينو ونازون، سنفقد العاصمة بأكلمها. ولن تظل حكومة في موقعها ما لم نتمكن من تقليل انعدام الأمن".