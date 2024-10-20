اخبار العالم

فرار سكان أحياء بعاصمة هايتي على إثر عنف العصابات.. ما القصة؟

0 نشر
د ب أ - بورت أو برنس (هايتي) 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن فرار سكان أحياء بعاصمة هايتي على إثر عنف العصابات.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت عصابات هجمات في عدة أحياء في بورت أو برنس عاصمة هايتي اليوم السبت، ما اضطر العديد من السكان لمغادرة منازلهم بعد دوي طلقات نارية ليلا.
ولم توضح السلطات على الفور معلومات عن القتلى والجرحى.
فرار السكان من منازلهم في هايتي - رويترز

عنف العصابات

وقالت نقابة الشرطة في هايتي عبر قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الهجمات المستمرة في حي سولينو يمكن أن يعنى فقدان السيطرة على المدينة بأسرها بسبب عنف العصابات.
فرار السكان من منازلهم في هايتي - رويترز

وأضافت نقابة الشرطة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: "إن لم تكن هناك إجراءات ضد المجرمين الذين يسيطرون على حيي سولينو ونازون، سنفقد العاصمة بأكلمها. ولن تظل حكومة في موقعها ما لم نتمكن من تقليل انعدام الأمن".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا