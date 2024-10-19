بوتين يُعلن انفتاحه على «محادثات سلام» مع أوكرانيا في السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الجمعة)، عن انفتاحه على «محادثات سلام» مع أوكرانيا، بشرط «البناء على ما تمّ الاتفاق عليه مع كييف في إسطنبول». وفي ردّه على سؤال لرئيس تحرير صحيفة «عرب نيوز»، الزميل فيصل عباس، خلال مؤتمر صحافي، رحّب بوتين بفكرة احتضان السعودية هذه المحادثات، مشيداً بـ«العلاقات الطيبة والصداقة الشخصية» التي تربطه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

في المقابل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاءه الغربيين، إلى ممارسة «ضغط مشترك على روسيا»، بعد أيام من تقديم خطة «النصر» لإنهاء الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك بينما أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مشاركته في قمّة ببرلين، التزامه دعم كييف حتى تحقيق «سلام عادل ودائم».

في سياق متصل، أعلن مارك روته، الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو)، التحقيق فيما إذا كانت كوريا الشمالية تستعدّ، أم لا، لإرسال 12 ألف جندي لدعم القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

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