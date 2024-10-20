شكرا لقرائتكم خبر عن اشتداد وتيرة الحرب.. هجمات روسية جديدة بطائرات مسيرة وقذائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في العديد من مناطق أوكرانيا مع شن روسيا هجمات جديدة باستخدام الطائرات المسيرة والقنابل الانزلاقية وصواريخ كروز.

وأفادت هيئة الدفاع الجوي الأوكرانية على تليجرام بأن حوالي 15 منطقة تأثرت بالهجمات، بما في ذلك ميكولايف في الجنوب ودنيبروبتروفسك في وسط البلاد.

وذكرت السلطات أن 8 أشخاص أصيبوا في هجوم باستخدام طائرات مسيرة وقنابل انزلاقية في منطقة سومي شرقي البلاد، الواقعة بالقرب من الجبهة. البنية التحتية للطاقة وكانت السلطات قد أفادت سابقا بجرح سبعة أشخاص، كما جرى تدمير أجزاء من البنية التحتية للطاقة، والتي تعرضت فى السابق وعلى نحو متكرر لهجمات روسية.

وقتلت امرأة أيضا في منطقة تشيركاسي وسط أوكرانيا وفقا للسلطات التي دعت السكان إلى الاحتماء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار.

وأعلنت العاصمة كييف أيضا حالة التأهب الجوي خلال الليل، ووفقا لعمدة كييف فيتالي كليتشكو، أصيبت امرأة عندما تحطم حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها واخترق نافذة شقتها.