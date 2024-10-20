الامارات | موظفة تحصل على تعويض لأن مديرها لم يرد تحيتها لثلاث مرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

من المقرر أن تتلقى موظفة بريطانية في أحد المكاتب تعويضًا بعد أن رفض رئيسها تحيتها ثلاث مرات متتالية.

واستمعت محكمة العمل إلى شكوى مديرة التوظيف السابقة نادين هانسون في شركة Interaction Recruitment Ltd بعد أن حيّت رئيسها أندرو جيلكريست ثلاث مرات عندما وصلت إلى العمل لكنه تجاهلها عمدًا في كل مرة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "مترو" فإن جيلكريست، 62 عامًا، كان غاضبًا من هانسون لأنه اعتقد أنها تأخرت على العمل، لكنه لم يكن لديه أي فكرة أنها كانت في موعد طبي.

ولاحقا أعطى المدير زميلين زيادة في الراتب دون إخبارها في غضون ساعة واحدة فقط من مواجهتها في مكتبهما في سكانثورب.

وهو ما دفع الموظفة لرفع دعوى ضد المدير تمكنت من كسبها بعدما رأت القاضية سارة ديفيز أن سلوك المدير كان "غير معقولا"، معتبرة أنه "من المرجح أن يقوض الثقة."

ورفضت القاضية ادعاء جيلكريست في المحكمة أنه "لم يستطع أن يتذكر ما إذا كان قد قال مرحبًا لأنه كان مشغولًا للغاية، لكنه قال إنه يعتقد أنه قال "مرحبًا بالجميع".

وقالت القاضية ديفيز: "أجد أنه لم يكن هناك سبب معقول أو سليم لتجاهلها عمدًا عندما وصلت إلى العمل، على الرغم من تحيتها له ثلاث مرات."

وقالت الصحيفة أن هانسون، التي استقالت في النهاية عانت من القلق بسبب الطريقة التي عوملت بها من قبل مديرها، وفازت بمطالبة بالخصم غير المصرح به من الأجور بعد أن حجب عنها جيلكريست تعويض مرضها لأنه اعتقد أنها كانت تتظاهر بالمرض.

وستحصل هانسون على تعويض من الشركة، التي لديها 30 مكتبًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وسيتم تحديد التعويض في وقت لاحق.