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إغلاق حديقة حيوانات.. رصد إنفلونزا الطيور بمقدونيا الشمالية

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د ب أ/ أ ب - سكوبي (مقدونيا الشمالية) 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جرى إغلاق حديقة الحيوانات الرئيسية في عاصمة مقدونيا الشمالية، سكوبي، اليوم السبت بعدما أكدت السلطات وجود سلالة مسببة لإنفلونزا الطيور.
وبحسب بيان صحفي، جرى رصد حالة إنفلونزا الطيور في أوزة نفقت في بركة بالحديقة .

إنفلونزا الطيور

وأضاف البيان: "أكدت نتائج معملية وجود حالة مصابة بسلالة مسببة لفيروس إنفلونزا الطيور إتش 5 إن 1".
وأعدمت السلطات على الفور العشرات من طيور البط والأوز والدجاج وطائر واحد من طيور الغربان، كانوا يعيشون في نفس البركة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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