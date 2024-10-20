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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق حديقة حيوانات.. رصد إنفلونزا الطيور بمقدونيا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جرى إغلاق حديقة الحيوانات الرئيسية في عاصمة مقدونيا الشمالية، سكوبي، اليوم السبت بعدما أكدت السلطات وجود سلالة مسببة لإنفلونزا الطيور.
وبحسب بيان صحفي، جرى رصد حالة إنفلونزا الطيور في أوزة نفقت في بركة بالحديقة .
وأعدمت السلطات على الفور العشرات من طيور البط والأوز والدجاج وطائر واحد من طيور الغربان، كانوا يعيشون في نفس البركة.
وبحسب بيان صحفي، جرى رصد حالة إنفلونزا الطيور في أوزة نفقت في بركة بالحديقة .
إنفلونزا الطيوروأضاف البيان: "أكدت نتائج معملية وجود حالة مصابة بسلالة مسببة لفيروس إنفلونزا الطيور إتش 5 إن 1".
وأعدمت السلطات على الفور العشرات من طيور البط والأوز والدجاج وطائر واحد من طيور الغربان، كانوا يعيشون في نفس البركة.