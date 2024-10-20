الامارات | رفقة «بوراشد» «صيّاد المعاني».. كلمات سيف بن زايد تفيض بالمحبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بكلمات تفيض بالمحبة، وصور تجمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غرّد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس». وأرفق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الصور الأربع التي نشرها، بأبيات من الشعر تساويها في العدد، لكنها تقول الكثير عن «بوراشد» «صياد المعاني»، وطلته ومقابلته تملأ فضاء الأرض الخالية بالأفراح. والأبيات الشعرية هي:

للصيد صياد المعاني دعاني

بو راشد اللي يده للمجد تلواح

رفقته بارضٍ خاليه م المباني

يملي فضاها فكر وطيور وافراح