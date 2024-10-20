شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو الديمقراطية تسجل 168 وفاة و3 آلاف إصابة بالكوليرا في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

تفشي الكوليرا

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة "كاتانجا العليا" بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة إصابة بالكوليرا و168 حالة وفاة منذ بداية العام الحالي.وأوضح وزير الصحة الإقليمي لمقاطعة "كاتانجا العليا" جوزيف سامبي أن الكوليرا تعتبر متوطنة ووبائية في المقاطعة.وأشار إلى أن هناك استراتيجية معدة مسبقًا للتدخل بمجرد الإعلان عن ظهور حالة بسيطة مصابة بالمرض كما تطبق الخطة ذاتها في المناطق المتضررة.وأكد الوزير أن الحكومة تقوم بدورها وتدعم المناطق الصحية بشكل متوازن.