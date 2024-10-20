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ألمانيا: إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة في هجوم بسكين

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د ب أ - باينه (ألمانيا) 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة في هجوم بسكين في مقاطعة باينه بولاية سكسونيا السفلى في ألمانيا.
وقال متحدث باسم الشرطة إن المهاجم أصاب بسكين ثلاثة رجال وامرأة تبلغ من العمر 48 عاما بجروح خطيرة على جانب الطريق في بلدة فالشتيت بعد ظهر اليوم السبت. ولا تزال خلفيات الجريمة غير واضحة حتى الآن بحسب الشرطة.

هجوم بسكين

وترك المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 32 عاما ينحدر من مقاطعة باينه، أفراد الشرطة يلقون القبض عليه في مكان الحادث دون مقاومة. ويبلغ المصابون الرجال 18 و66 و73 عاما من العمر.
ولم يستطع متحدث باسم الشرطة في البداية تأكيد ما إذا كانت حياة أحد المجني عليهم في خطر. وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفيات مجاورة، وما زالت التحقيقات مستمرة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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