ترامب: أُكنُّ الكثير من الاحترام للملك سلمان وسمو ولي العهد

ترامب بمقابلته مع قناة العربية :



-العلاقات السعودية الأمريكية جيدة الآن، لكن أعتقد أن علاقتي مع السعودية كانت عظيمة



-أحترم الملك سلمان وولي العهد محمد كثيراً



-ولي العهد يقوم بعمل رائع، وهو صاحب رؤية، ويفعل أمور لم يتوقع أحد أنها ممكنة، إنه رجل عظيم، ويحظى بالاحترام حول العالم pic.twitter.com/9al6oz6Rco