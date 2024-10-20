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ترامب: أُكنُّ الكثير من الاحترام للملك سلمان وسمو ولي العهد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، والمرشح للرئاسة دونالد ترامب، إن العلاقات مع المملكة جيدة الآن.
وأضاف في مقابلة مع "العربية": "عندما كنت رئيسًا كانت العلاقة رائعة، عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى". -العلاقات الأمريكية جيدة الآن، لكن أعتقد أن علاقتي مع السعودية كانت عظيمة
-أحترم الملك سلمان وولي العهد محمد كثيراً
-ولي العهد يقوم بعمل رائع، وهو صاحب رؤية، ويفعل أمور لم يتوقع أحد أنها ممكنة، إنه رجل عظيم، ويحظى بالاحترام حول العالم This is a Twitter Status— محمد|MFU (@mfu46)

العلاقات السعودية الأمريكية

وأكد ترامب أنه يُكنُّ الكثير من الاحترام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وذكر ترامب أن سمو ولي العهد يبلي بلاء حسنًا معلقًا: "إنه حقًا صاحب رؤية، لقد قام بأشياء لم يكن ليفكر بها أحد غيره، إنه يفعل شيئًا عظيمًا حقًا، إنه رجل رائع، وهو يحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم".
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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