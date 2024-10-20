ترامب: أُكنُّ الكثير من الاحترام للملك سلمان وسمو ولي العهد

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أُكنُّ الكثير من الاحترام للملك سلمان وسمو ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، والمرشح للرئاسة دونالد ترامب، إن العلاقات مع المملكة جيدة الآن.
وأضاف في مقابلة مع "العربية": "عندما كنت رئيسًا كانت العلاقة رائعة، عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى". -العلاقات السعودية الأمريكية جيدة الآن، لكن أعتقد أن علاقتي مع السعودية كانت عظيمة
-أحترم الملك سلمان وولي العهد محمد كثيراً
-ولي العهد يقوم بعمل رائع، وهو صاحب رؤية، ويفعل أمور لم يتوقع أحد أنها ممكنة، إنه رجل عظيم، ويحظى بالاحترام حول العالم This is a Twitter Status— محمد|MFU (@mfu46)
وذكر ترامب أن سمو ولي العهد يبلي بلاء حسنًا معلقًا: "إنه حقًا صاحب رؤية، لقد قام بأشياء لم يكن ليفكر بها أحد غيره، إنه يفعل شيئًا عظيمًا حقًا، إنه رجل رائع، وهو يحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم".
وأضاف في مقابلة مع "العربية": "عندما كنت رئيسًا كانت العلاقة رائعة، عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى". -العلاقات السعودية الأمريكية جيدة الآن، لكن أعتقد أن علاقتي مع السعودية كانت عظيمة
-أحترم الملك سلمان وولي العهد محمد كثيراً
-ولي العهد يقوم بعمل رائع، وهو صاحب رؤية، ويفعل أمور لم يتوقع أحد أنها ممكنة، إنه رجل عظيم، ويحظى بالاحترام حول العالم This is a Twitter Status— محمد|MFU (@mfu46)
ترامب بمقابلته مع قناة العربية :— 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) October 19, 2024
-العلاقات السعودية الأمريكية جيدة الآن، لكن أعتقد أن علاقتي مع السعودية كانت عظيمة
-أحترم الملك سلمان وولي العهد محمد كثيراً
-ولي العهد يقوم بعمل رائع، وهو صاحب رؤية، ويفعل أمور لم يتوقع أحد أنها ممكنة، إنه رجل عظيم، ويحظى بالاحترام حول العالم pic.twitter.com/9al6oz6Rco
العلاقات السعودية الأمريكيةوأكد ترامب أنه يُكنُّ الكثير من الاحترام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وذكر ترامب أن سمو ولي العهد يبلي بلاء حسنًا معلقًا: "إنه حقًا صاحب رؤية، لقد قام بأشياء لم يكن ليفكر بها أحد غيره، إنه يفعل شيئًا عظيمًا حقًا، إنه رجل رائع، وهو يحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم".