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800 وظيفة في ملتقى طاقات صناعية بالأحساء

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يشهد مدير عام التدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية، مشاري القحطاني، الأربعاء المقبل انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف المشترك في الأحساء، تحت شعار: «طاقات صناعية 2024»، بتنظيم من المعهد الصناعي الثانوي الأول، والمعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء، بالتعاون مع غرفة الأحساء، ومكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء «تمكين»، في تخصصات: محاسبة، وظائف هندسية، مبيعات، حاسب آلي وشبكات، أمن وسلامة، وظائف فنية، وظائف إدارية.

وبينت مصادر الملتقى لـ«» أن إجمالي الوظائف المستهدفة في الملتقى 800 وظيفة، و12جهه مشاركة بين شركات توظيف مباشر وبين معاهد تدريب منتهي بالتوظيف، والملتقى لمدة يوم واحد فقط، من الساعة 8 صباحًا حتى 1 ظهرًا، وفي حال انطباق اشتراطات الوظيفة، يتلقى المتقدم رسالة نصية لدخول المقابلات مع موعد المقابلة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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