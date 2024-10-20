800 وظيفة في ملتقى طاقات صناعية بالأحساء

وبينت مصادر الملتقى لـ«دوت الخليج» أن إجمالي الوظائف المستهدفة في الملتقى 800 وظيفة، و12جهه مشاركة بين شركات توظيف مباشر وبين معاهد تدريب منتهي بالتوظيف، والملتقى لمدة يوم واحد فقط، من الساعة 8 صباحًا حتى 1 ظهرًا، وفي حال انطباق اشتراطات الوظيفة، يتلقى المتقدم رسالة نصية لدخول المقابلات مع موعد المقابلة.
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