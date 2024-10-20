800 وظيفة في ملتقى طاقات صناعية بالأحساء

يشهد مدير عام التدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية، مشاري القحطاني، الأربعاء المقبل انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف المشترك في الأحساء، تحت شعار: «طاقات صناعية 2024»، بتنظيم من المعهد الصناعي الثانوي الأول، والمعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء، بالتعاون مع غرفة الأحساء، ومكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء «تمكين»، في تخصصات: محاسبة، وظائف هندسية، مبيعات، حاسب آلي وشبكات، أمن وسلامة، وظائف فنية، وظائف إدارية.

وبينت مصادر الملتقى لـ«دوت الخليج» أن إجمالي الوظائف المستهدفة في الملتقى 800 وظيفة، و12جهه مشاركة بين شركات توظيف مباشر وبين معاهد تدريب منتهي بالتوظيف، والملتقى لمدة يوم واحد فقط، من الساعة 8 صباحًا حتى 1 ظهرًا، وفي حال انطباق اشتراطات الوظيفة، يتلقى المتقدم رسالة نصية لدخول المقابلات مع موعد المقابلة.