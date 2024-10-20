الامارات | «الشارقة للكتاب».. حمود الخضر نجم «الختام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد الفنان الكويتي حمود الخضر لإحياء أمسية غنائية في اليوم الختامي للدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في 17 نوفمبر المقبل، بمركز إكسبو الشارقة، في حفل فني هادف يعكس روح الإبداع والتميز والإيجابية التي تميزت بها كلمات وألحان الخضر.

ويمثل حمود الخضر واحداً من أبرز الأصوات الشبابية في الساحة الفنية العربية، واشتهر بتقديمه أغاني تحمل طابعاً إيجابياً، ما جعله يحظى بشعبية لافتة منذ إصدار ألبومه الناجح «أصير أحسن» عام 2015، الذي تضمن أغنيته الشهيرة «كن أنت» التي حققت انتشاراً كبيراً وحصدت أكثر من 300 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، ما جعلها مصدر إلهام لكثير من المستمعين حول العالم.

وبدأ المغني والمنتج الموسيقي الكويتي حمود الخضر مسيرته في سن مبكرة، وهو حاصل على شهادة في الإعلام من جامعة الكويت، وأكمل تدريباته الموسيقية في كلية بيركلي للموسيقى. وقاده شغفه بالأنغام إلى تقديم عشرات الأغاني الناجحة على مدار سنوات، بما في ذلك أعمال شاركت في برامج تلفزيونية مثل «خواطر».

وأحيا الخضر حفلات عدة في كل دول الخليج وبعض الدول العربية كمصر والمغرب والأردن، إضافة إلى مدن عالمية، مثل سيدني وميلان ومدريد ولندن، ولوس أنجلوس وفانكوفر وجاكرتا وغيرها.

كما شارك في جولات فنية خيرية في إيطاليا وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلندا لدعم عدد من الأعمال الإنسانية.

ويتميز حمود الخضر بمنهجه في اختيار أغانيه، إذ يحرص على تقديم أغانٍ هادفة تحمل رسائل إنسانية عميقة ومحفّزة على التفاؤل والتغلب على التحديات. فبداية من ألبومه «فكرة» (2013)، وصولاً إلى أعمال مثل «هدف» و«فلسطين بلادي»، يواصل تقديم محتوى يعكس رسالته في نشر الإيجابية والوعي الاجتماعي.

وتعد أعماله مثل «هأنذا» و«مرحب يا هلال» و«فكرة» نماذج لأغانيه المؤثرة التي لم تقتصر على الترفيه فقط، بل ساعدت العديد على مواجهة تحدياتهم النفسية والاجتماعية. وعلى الرغم من انتشار موجة الأغاني التجارية، يظل حمود ملتزماً بنقل القيم الأخلاقية، مؤكداً أن الحياة مليئة بالتحديات التي يمكن التغلب عليها بالصبر والأمل.

تنويع لافت

يحرص الفنان الكويتي حمود الخضر على الموازنة بين المعنى العميق والقالب العصري الجذاب لأعماله، من خلال تنويع إيقاعاتها بين الألحان الهادئة والأخرى الحماسية، مثل أغنيته «تهيّا» الخاصة بكأس العالم في الدوحة.

• 300 مليون مشاهدة على «يوتيوب» حققتها أغنية «كن أنت».