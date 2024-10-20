البيت الأبيض: سنواصل دعم كافة الجهود لزيادة المساعدات وحمايتها وتوزيعها على جميع مناطق غزة

أكد البيت الأبيض، أنه "سنواصل دعم كافة الجهود لزيادة المساعدات وحمايتها وتوزيعها على جميع مناطق غزة". ودعا البيت الأبيض الجميع الى لتعاون في توزيع حمولة مئات الشاحنات من المساعدات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، مؤكدا وجوب أن يزداد عدد شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة خلال الأسبوع المقبل.

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