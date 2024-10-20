غارة جديدة على المكان نفسه الذي استُهدف صباحا في حارة حريك بالضاحية الجنوبية

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن الغارات الجوية الاسرائيلية تجددت على الضاحية الجنوبية، واستهدفت حارة حريك وتحديدا المكان نفسه الذي كان استهدف صباحا في محيط مسجد الامامين الحسنين.

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